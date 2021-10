Perdonar, el camino hacia la libertad: ¿Cómo lograrlo?

Anuncios Google

El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima.

Aquel que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar.

Dr. Martin Luther King, Jr.

Es por esto que hoy quiero hablarte del poder que tiene el perdón en tu vida y cómo te puede afectar de manera negativa en tu propio desarrollo espiritual y emocional. El mantener estos sentimientos de deuda, de enojo o de resentimiento hacia una o varias personas o hacia nosotros mismos.



Estos sentimientos negativos te mantienen en un estado mental negativo, aun cuando pienses que como fue una situación del pasado ya no te afecta. En realidad estos sentimientos se ven reflejados de alguna forma en tu comportamiento, puede ser que no confíes en cierto tipo de persona, o a lo mejor no confíes en ti mismo o que tengas otro tipo de ideas de limitación basadas en alguna experiencia del pasado.

El perdón te hace consciente de la relación íntima entre tus pensamientos y tu mente.

Una invitación a perdonar es un reto que te llama a poner un alto a todos esos pensamientos perjudiciales hacia otras personas y te guía a formular conscientemente los pensamientos que te permitan estar conectado con tu infinita capacidad de compasión, sabiduría y entendimiento.



Cuando eliges perdonar, dejarás de utilizar tu imaginación para juzgar, almacenar o incentivar esos estados de odio que manejan tu mente y tu cuerpo, que a la larga dañarán tu estado emocional, mental, espiritual y salud física. En cambio, utilizarás tu mente para imaginar el estado en el que realmente quieres estar y finalmente dirigir tus esfuerzos a lograr tus metas y objetivos que te has propuesto.

El primero es un ejercicio que me encanta de Angie Despierta la Conciencia, que creo resulta muy poderoso, pues te vuelves mucho más consciente de lo que sucedió y así, de manera más compasiva y abierta, vas liberándote de esas emociones y sentimientos limitantes.



Paso 1

Visualiza o piensa en la persona con la que estas enojada o que te haya lastimado, intencionalmente o no. Este puede ser una persona, un grupo de personas, una organización y/u otra entidad del pasado o del presente. Inclúyete a ti mismo si hay cosas de las que te sientas culpable.

Paso 2

Mentalmente declara que las perdonas

Nombre Te perdono completa y libremente.

Te libero y te dejo ir rapidamente y en paz.

Todo lo que ha pasado entre nosotros se ha resuelto en paz, amor y armonía para todos los involucrados.

Te deseo bienestar.

Esto lo hago con paz en mi corazón

Paso 3

Mentalmente declara que ellos te perdonan

Nombre me perdonas completa y libremente.

Me liberas y me dejas ir rapidamente y en paz.

Todo lo que ha pasado entre nosotros se ha resuelto en paz, amor y armonía para nosotros dos (o todos los involucrados).

Estos son ejercicios muy poderosos, síguelos continuamente durante una semana y verás que sin darte cuenta tu experiencia y tus sentimientos cambiarán y un día, de repente, te darás cuenta que están totalmente disueltos.

El resentimiento es una autointoxicación psíquica

Max Scheler