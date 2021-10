Sofia Salsa, la niña venezolana que pasó de cantar en las calles a estar en La Voz Kids Perú

Anuncios Google

Sofia Victoria Muñante Méndez es una niña venezolana emigrante desde el 2017, tiene 11 y actualmente se encuentra en formación para convertirse en bailarina, guitarrista y cantante.

Al momento de emigrar Sofía tan sólo tenía 7 años, desde ese momento su vida cambió drásticamente, durante su presentación en el concurso comentó que sufrió de bullying y acoso escolar por un largo tiempo, situación que no dudó en contársela a la Unicef. La madre de la pequeña aseguró que estuvieron pensando en regresar a Maracaibo, su lugar de origen.

“En mi anterior colegio me hacían bullying solo por ser venezolana. Los niños de ese colegio me echaban la culpa de cualquier cosa, para todo era, la venezolana por aquí, la venezolana por allá. Ya no quería ni escuchar decir esa palabra” declaró Sofia.

Por suerte todo esto cambió al ingresar a una nueva escuela, comentó que sus profesores y compañeros de clase eran totalmente diferentes en comparación con la institución anterior. Este cambio la ayudó a fomentar su crecimiento como artista desde temprana edad.

“En este colegio me siento mejor, porque los niños son más buenos, creo que es porque las maestras nos hablan mucho de convivencia, de compartir, de no insultarse. Ahora tengo una muy buena amiga, se llama Verónica y con ella converso por video llamada y nos escribimos por Whatsapp” dijo alegre durante su presentación.

Posteriormente, Sofía le confesó a su mamá las ganas de cantar en las calles para entretener a todo el que se detuviera a observarla. La niña aclaró que esta idea fue el comienzo de su carrera musical, los familiares de Sofía la apoyaron en todo momento. Un personaje importante en su desempeño artístico fue un profesor que se encargó de ayudarla a mejorar sus habilidades vocales.

La niña pasó como una de las finalistas dentro del concurso, demostrando su gran talento y dando a conocer un futuro artístico muy prometedor.

Cactus24 (22-10-2021)