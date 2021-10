Timoteo Zambrano presidirá comisión para coordinar restablecimiento de las relaciones con Colombia

Anuncios Google

La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó este jueves un acuerdo mediante el cual designa una comisión para coordinar con el Congreso de Colombia la posibilidad de restablecer relaciones entre ambos países.

Jorge Rodríguez anunció que la comisión estará integrada por:

Timoteo Zambrano (Presidente)

Julio García Zerpa

Didalco Bolívar

Iris Varela

Carlos Mogollón

Emma Díaz

Grecia Colmenares

Héctor Zambrano

Jesús Suarez

Juan Romero

Gustavo Rangel

Eduardo Semtei

Carlos Martínez

Aurora Martínez

Pedro Carreño

Oscar Ronderos

José Gregorio Correa

Luis Romero

«La intención del Senado de Colombia es clara, no es robarle atribuciones ni arrogarse atribuciones que no les corresponden, no. Es sustituir una política fracasada y reconocer que se equivocaron. De sabios es reconocer cuando uno se equivoca. De parte nuestra, es también un ejercicio de cordura decirle ‘usted tiende su mano, nosotros la nuestra para estrecharlas y trabajar’», dijo Jorge Rodríguez-

Cactus24/21-10-2021