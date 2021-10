El regaño de la mamá de J Balvin por su canción ‘Perra’: “¿Dónde está mi hijo?”

Anuncios Google

Durante las últimas semanas el cantante colombiano J Balvin ha estado inmerso en una polémica por su más reciente sencillo ‘Perra’ y el video en el que él aparece amarrando a varias mujeres, quienes posan como mascota del antioqueño.

En entrevista para ‘Nos cogió la noche’, de Cosmovisión, Alba Mery, madre del cantante antioqueño reveló lo que fueron los momentos tras ella escuchar la canción y ver el video polémico.

“Yo lo llamé lógicamente… ¿Dónde está el ‘josesito’ que yo conozco? Esa canción no es, no sé ni qué decir”, dijo Alba Mery, quien además afirmó que no pudo continuar viendo el video, donde su hijo aparece “paseando” dos mujeres encadenadas.

De igual manera, indicó que lo de su hijo fue un error y que seguramente aprenderá de ellos: “Definitivamente son experiencias y de eso vivimos y hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie. Él tiene sus defectos, sus cualidades. Lo que pasó esta semana no representa a mi hijo y yo sé que se equivocó”.

RCN indicó que Alba Mery dijo: “El día que J Balvin sea perfecto perdemos los dos: yo como madre para mostrarle el camino y él no va a hacer cambios en su vida”.

