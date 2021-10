Le salió mal un truco a un ilusionista y casi es aplastado por dos vehículos (+Video)

Anuncios Google

Durante las sesiones de entrenamiento para el programa ‘America’s Got Talent: Extreme’, en Estados Unidos, el ilusionista britanico Jhonatan Goodwin sufrió un estrepitoso accidente que le produjo múltiples fracturas y quemaduras en algunas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió cuando Goodwin estaba suspendido a una altura considerable por medio de una cuerda de seguridad y en la mitad de dos vehículos que fueron puestos estratégicamente para que colisionaran entre sí.

La idea del truco era que el ilusionista escapara del arnés que lo sostenía antes de que los dos autos lo aplastaran. En un primer momento el acróbata logró soltarse a tiempo, pero los implementos de seguridad le jugaron una mala pasada e hicieron que no cayera al vacío como estaba previsto.

La cuerda lo impulsó hacía arriba por unos segundos. El ilusionista, al devolverse, cayó en el momento exacto cuando los dos vehículos colisionaron y liberaron una gran bola de fuego.

El impacto hizo que el britanico no cayera en la bolsa de aire de seguridad, sino que se precipitó hasta el suelo a unos 12 metros de altura.

Según el parte policial, Goodwin fue trasladado vía aérea a un hospital local en donde fue dirigido al quirófano para practicarle algunas cirugías.

En el momento del accidente sus signos vitales respondían con normalidad y se encontraba consciente.

Jhonatan Goodwin es considerado uno de los mejores escapistas del mundo en la actualidad.Su carrera empezó en 2009 gracias a la participación en diversos programas británicos.

Participó en ‘How Not to Become Shark Bait’, de ‘Discovery Channel’, y en 2012 protagonizó su propia serie de televisión: ‘The incredible Mr. Goodwin’. En esta producción mostraba sus habilidades como escapista, pero no duró mucho tiempo al aire.

Finalmente participó en ‘Britain’s Got Talent’, en 2019, llegando a la final del certamen. En 2020 hizo lo propio en ‘America’s Got talent’, pero fue eliminado en la semifinal.