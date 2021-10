Compró una casa nueva y descubre una muñeca con un espantoso mensaje de ‘bienvenida’

Anuncios Google

Un extraño y perturbador descubrimiento hizo un profesor en Inglaterra luego de comprar su nueva casa: encontró una muñeca de trapo escondida en la pared con una particular nota.

Según recoge Liverpool Echo, Jonathan Lewis (32), un profesor inglés de una escuela primaria, compró una nueva casa para vivir y recibió las llaves . Sin embargo, no se esperaba lo que venía después.

Lewis sabía que debajo de la escalera de la casa había un espacio vacío, por lo que tomó un martillo y rompió el yeso, momento en el que encontró a la muñeca de trapo junto a una nota escrita a mano.

«Había un cable que salía de donde los dueños anteriores tenían el refrigerador, pero no sabía dónde estaba enchufado, así que golpeé un poco de la placa de yeso para ver qué había allí», explicó el hombre.

«Atravesé un agujero del tamaño de un puño, encendí una luz y había una muñeca sentada allí», continuó Lewis, quien al momento de leer el mensaje se dio cuenta de que no era una bienvenida, sino más bien una amenaza.

Según lo que se lee en la imagen, la carta dice: «Estimado lector / nuevo propietario: ¡Gracias por liberarme! Mi nombre es Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hicieron fue cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalar fue mi elección de muerte para ellos, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien».

Lewis le contó a sus amigos, quienes le dijeron que se fuera y vendiera la casa. Sin embargo, prefirió tomárselo con humor y admitió que «seré honesto, encontré todo muy divertido. Probablemente haría exactamente lo mismo».

“La carta dice 1961, pero la inmobiliaria me dijo cuando me estaba mostrando la casa que la cocina se terminó hace cuatro o cinco años. Creo que [la muñeca] debió haber sido puesta allí recientemente, ya que el papel no parece muy viejo”, reflexiona.

