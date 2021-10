Joven festejó haber dejado su «trabajo tóxico»

Anuncios Google

Con una gran sonrisa y un pastel, una usuaria de Tik Tok festejó la renuncia a su «trabajo tóxico», así lo compartió en redes sociales, donde se muestra contenta por la decisión que tomó.

Miroslava Al, como se hace llamar en su cuenta de la red social Tik Tok, escribió un mensaje en el video que compartió donde se aprecia la frase «Cuando por fin renuncias a tu trabajo tóxico» y se observa a la joven sonriendo y con gran entusiasmo celebrar en un restaurante.

En el pastel con el que Miroslava festeja su renuncia, los chefs escribieron «¡Felicidades por renunciar!» y lo acompañaron con una velita.

La joven señaló que su familia celebró junto con ella la decisión de renunciar a su trabajo que, aunque no expresó los motivos, lo calificó como «tóxico».

El video, publicado hace algunos días, ya cuenta con 423 mil likes y más de 3 mil comentarios en los que se aprecia apoyo hacia la joven e identificación con su decisión al compartir sus experiencias respecto al «trabajo tóxico».

«¿Por qué no hice esto cuando renuncié?», «¿Cuántos más no dijeron ‘es una señal’?», «Cuando yo renuncie» y «Te felicito por tu valentía, dejar un trabajo no es fácil, pero tu salud mental es lo primero», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral.

¿Qué es un trabajo tóxico?

Según Aditya Jain, profesor asociado de Gestión de recursos humanos en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham, «una cultura laboral tóxica es aquella en la que los trabajadores están expuestos a peligros psicosociales», dice.

«Pueden tener poco o ningún apoyo organizacional, malas relaciones interpersonales, alta carga de trabajo, falta de autonomía, malas recompensas y falta de seguridad laboral».

Jain ha estudiado el estrés, el bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo y destaca que, aunque la situación de cada empleado es diferente es importante recordar cuán dañinos pueden ser los entornos de trabajo tóxicos, ya sean remotos o en persona; hacer caso omiso de un entorno negativo solo puede empeorar las cosas.