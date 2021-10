Fallas eléctricas llevan locos a los residentes del sector Antiguo Aeropuerto

Anuncios Google

Las fluctuaciones y apagones eléctricos registrados durante la última semana en la Península de Paraguaná han causado pérdidas materiales en los hogares, como es el caso de varias familias en el sector Antiguo Aeropuerto, donde se les han quemado los artefactos eléctricos y dañado los alimentos.

Hasta 24 horas ha permanecido sin energía este populoso sector de la ciudad de Punto Fijo; es por ello, que sus residentes exigen al Gobierno regional o a la Corporación Eléctrica de Falcón (Corpoelec) dar la cara y aclarar la realidad eléctrica del estado, además exigen que respondan por sus aparatos dañados.

Con mucha indignación la señora Carolina Quintero expresó que la situación está insoportable, ya que deben esperar hasta dos meses para recibir agua por tubería y cuando llega se va la energía eléctrica. «Se me dañaron los dos aires acondicionados con las fallas eléctricas del fin de semana y ahora me preguntó ¿Quién me responde por mis corotos?»

La vecina Luzmin Mundo denunció que el fin de semana se le quemó el motor de la nevera y la semana anterior se le dañó la bomba de agua, por lo que reclama al Gobierno regional pagarle los artefactos que con mucho sacrificio compró. «¿Cuándo me vuelvo a comprar yo una nevera, si a duras penas lo que gano es para darle de comer a mis hijos?», lamentó.

Por su parte, Mariana Avedenke afirmó que la distribución de agua por tubería ha mejorado un poco, porque antes esperaban hasta cuatro meses para recibirlo, sin embargo repudia la ineficiencia de Corpoelec. «He tenido la suerte de que no se me han quemado mis electrodomésticos, pero se me ha dañado la comida, ya que hemos durado hasta un día entero sin energía», manifestó.

Los vecinos exigen a Corpelec anunciar con anterioridad la programación de los cortes eléctricos por mantenimiento o cualquier eventualidad, para tomar las previsiones.

Redacción y fotos: Willian Blanco

CACTUS24 04-10-21