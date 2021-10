Ricky Martin rompió el silencio sobre cambios en su cara (Vídeo)

Anuncios Google

A través de sus historias de Instagram, Ricky Martin se pronunció molesto por los rumores de que usó bótox en su cara, asegurando que está libre de eso.

“Creo que algunos de ustedes me tienen preocupado, porque supuestamente me he hecho algo en la cara, y yo no me he hecho nada, se los juro”, mencionó el cantante.

Añadiendo: «Si me hubiera hecho algo, se los hubiera avisado. Lo que pasó ese día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero vitaminado y me hizo una reacción rara».

El cantante destacó que se encuentra bien y que el cambio en su cara fue debido a una reacción alérgica.

CACTUS24 01-10-21