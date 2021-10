La Historia de Jesucristo será contada a través de un musical

Anuncios Google

La historia del mesías ha sido contada en varias oportunidades a través de la pantalla grande pero en esta oportunidad será mediante un musical llamado “Jesucristo súper estrella».

El cantante y actor chileno Beto cuevas, le dará vida a los últimos días del hijo de Dios en una Jerusalén llena de modernidad, dinamismo, luces y una gran orquesta informó Zona Pop CNN.

A principios de la década de los setenta la versión original de la historia surgió como un disco conceptual. Un año después, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, se estrenó en Broadway como un musical.

Debido al rotundo éxito que ha obtenido la historia desde sus inicios, ahora en México los fieles de Jesucristo podrán disfrutar del musical a partir de este primero de octubre, en una muy breve temporada protagonizada por un gran elenco de actores.

Asimismo, ante el reto de interpretar a Jesucristo el cantante chileno expresó: «Yo siempre he sido creyente pero no de ir todos los domingo a misa (…) “En mi preparación para dar vida Jesucristo, me puse a leer más de lo que había leído antes sobre el personaje, su misión y la enseñanza que nos dejó a todos».

“Fue muy lindo porque te das cuenta como tu corazón se abre y como inicias una relación muy personal con Jesucristo y que no se puede contar porque lo debes de experimentar», agrego.

