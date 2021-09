Embajador en Chile no logró convencer a los migrantes venezolanos en Iquique con el «Plan Vuelta a la Patria»

Anuncios Google

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, llegó hasta Iquique, donde se reunió con un grupo de migrantes venezolanos con el fin de presentarles el denominado «Plan Vuelta a la Patria», que busca que vuelvan al país ante las malas condiciones en las que se encuentran viviendo actualmente y la preocupación por los hechos ocurridos durante el fin de semana en una manifestación, que terminó con la quema de pertenencias de los venezolanos.

Sin embargo, el embajador Méndez no obtuvo una respuesta positiva: fue encarado por una docena de venezolanos mientras era grabado por el Canal 13 de Chile.

Blom

“Les ofrecemos retorno a Venezuela, es posible en grupo esta misma semana. Si reunimos por lo menos 50 acá, en Iquique, el avión pasaría a recogerlos acá (…) ese es el ofrecimiento”, señaló Méndez a los migrantes. Sin embargo, ahí se registraron los primeros rechazos.

“Nosotros no queremos regresar para Venezuela, no queremos saber nada de Venezuela hasta que no tengamos algo de verdad”, dijo una venezolano a Arévalo Méndez.

Otro le señaló: “Le hago una apuesta. Si usted camina hasta la salida de Iquique, ninguno se va a querer regresar (…) quien tiene la ropa más elegante y más cara, mientras nosotros necesitamos de comer, cómo vienen a aquí”.

Méndez, que no se separó de los demás funcionarios, les propuso que, si juntaban 50 personas, un avión los llevaría directo de Iquique al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas. Pero sus interlocutores lo volvieron a rechazar.

Cactus24/30-09-2021