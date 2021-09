Hija de Antonio Banderas quiere quitarse el apellido de su madre

Anuncios Google

Stella, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, presentó una solicitud para eliminar de su nombre el apellido de su madre. Así consta en los documentos legales que presentó ante un juez en Los Ángeles.

La modelo, actriz y empresaria de 25 años quiere “acortar” su nombre a Stella Del Carmen Banderas quitando el apellido “extra” y con el argumento de que habitualmente no lo utiliza.

Blom

“Por lo general, no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos”, explicó en la solicitud, a la que tuvo acceso el medio The Blast. “Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual”, señaló.

Stella nació en España y es hermana de la actriz Dakota Johnson y de Alexander Bauer por parte de su madre.

La joven de 25 años tuvo su debut como actriz en la película de 1999 «Crazy in Alabama», que dirigió su padre y protagonizó su madre. La hija menor de Melanie, que es bilingüe y domina tanto el idioma español como el inglés, asistió recientemente al Festival Internacional de Cine de San Sebastián junto con su padre.

Cactu24/30-09-2021