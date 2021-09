Conversación entre vecinos definió el viaje a La Tortuga que terminó en tragedia

Anuncios Google

La joven pareja Vianney Dos Dantos y Alejandro Osorio Graterol, nunca había viajado a La Tortuga. Un día saludaron a Remis David Camblor frente a la casa y en la conversación planearon el viaje a la segunda isla más grande de Venezuela.

La hermana de ella, Emily, cuenta a Shirley Varnagy que ambos se apasionaban por auxiliar a los perros de la calle, de hecho, sus tres mascotas son rescatadas. Eran amantes de la vida y soñaban con tener una inmensa casa que les permitiera refugiar animales.

Blom

La familia Dos Santos ha vivido horas angustiantes tras la desaparición de Vianney y Alejandro. Ansía con fuerzas que ambos regresen a casa a salvo, por lo que ruegan a las autoridades continuar la búsqueda.

Emily relata que la última vez que conversó con su hermana fue el viernes a las 8.30 de la mañana cuando ésta le avisó que ya zarparían hacia la isla.

“Ya voy saliendo, te amo, nos vemos”, fueron las últimas palabras de Vianney a Emily.

Era la primera vez que Vianney conocería La Tortuga. El viaje se planeó rápidamente y zarparon junto a otras cinco lanchas. Al llegar el lunes y desconocer el paradero de Vianney, la familia Dos Santos entró en pánico”.

“Mi hermana tenía que llegar el domingo, máximo el lunes. Cuando llegó la tarde del lunes, estábamos preocupados”, narra Emily.

La familia Camblor había reportado la desaparición de la lancha el día domingo; sin embargo, la búsqueda comenzó el día martes. Emily asegura que las autoridades comenzaron a hacer papeleos en lugar de salir a rescatar a los desaparecidos.

Salieron el viernes y el martes al medio día rescataron a tres personas con vida y a la mamá de los niños fallecida. “Si hubiesen salido el domingo tal vez tendríamos a todos los familiares con vida”, dijo.

Una de las sobrevivientes es Verónica de Jesús Martínez, la niñera de los pequeños José David Camblor y María Beatriz Camblor, hijos de Mariely Beatriz Chacón Marroquín (fallecida) y Remis David Camblor (desaparecido).

En medio del shock por la tragedia, Verónica ha dado diferentes versiones sobre lo ocurrido, aunque ella podría ser quien informe realmente qué sucedió.

En tanto, Emily informó que ahora la búsqueda de los desaparecidos se dirige a las costas de Falcón y a Los Roques. Asimismo, detalló que se encuentra abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Tras este duro momento, Emily asegura no perder la fe y pide el apoyo de las autoridades para encontrar a los familiares y que la búsqueda no cese. “Nosotros como familia tenemos muchas preguntas. Necesitamos respuestas como familias, necesitamos saber qué pasó con ellos. Por qué no aparece nada”.

“Todavía estamos en el fuego y no sabemos qué heridas y qué cicatrices nos va a dejar esto cuando de verdad ya dejemos de buscar. Seguimos en la lucha… La verdad es que los extrañamos y los queremos».