Cardenal Jorge Urosa Savino pidió los santos sacramentos antes de entrar a terapia intensiva

Anuncios Google

Ante el agravamiento de su salud, este domingo el cardenal Jorge Urosa Savino solicitó recibir los Santos Sacramentos.

Blom

Así fue informado en una carta publicada en la cuenta de Instagram de la Arquidiócesis de Caracas, antes de su ingreso a terapia intensiva por complicaciones del Covid-19.

En la misiva Urosa Savino aseguró sentirse “inmensamente feliz de haber sido sacerdote, vivir mi vocación con gran ilusión”, destacando que ha tenido la fortuna de haber recorrido caminos insospechados de servicio, y de altísimas responsabilidades en la Iglesia Católica venezolana.

“Pido perdón a Dios y a todos mis hermanos por las faltas que haya podido haber cometido, especialmente por las faltas de omisión. Nunca he querido hacerle mal a nadie, y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios, y el bien de la Iglesia y de las almas, y de las personas involucradas, espero pues, que eso se me tenga en cuenta. En esa actitud, he estado siempre también actuando, no por odio, ni por rencor, sino por defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano. De esta manera espero que Venezuela salga de esta situación tan negativa”, concluyó el arzobispo emérito de la arquidiócesis de Caracas.

CACTUS24 12-09-21