Actriz mexicana revela que es bisexual al igual que su mamá

«Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros».

Agregó: «Yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida pero todos son proceso».

Cactus24/10-09-2021