Médico en Barinas fue golpeado y amenazado de muerte para que renuncie a su candidatura

El médico Harold José Maldonado este viernes fue golpeado y amenazado de muerte por parte de supuestos integrantes de un grupo irregular que opera en la zona, quienes le advirtieron que retirara su candidatura a la alcaldía de Arismendi, estado Barinas.

Los individuos estaban esperando al doctor de 54 años de edad en su consultorio, quienes fingieron tener un fuerte dolor para poder estar con Maldonado.

“Le dije que sí y abrí el consultorio. Minutos después uno de ellos sacó una pistola 9 mm y el otro una mini huzi; conozco de armas porque hace años fui militar. Pregunté si iban a atracarme y respondieron que no, que lo que querían era hablar conmigo”, expresó el candidato según Infobae.

Maldonado dejó claro que ninguno de los dos llevaban capucha, sino una chaqueta y estaban en una moto montañera colo naranja con negro.

“Me dijeron que ellos sabían que yo era el aspirante más fuerte a la alcaldía y que venían a pedirme que retirara mi candidatura. Respondí que yo estaba trabajando por una mejor Venezuela, para que mis hijas vivieran bien y los hijos de ellos también”, dijo a Infobae el candidato por Primero Justicia.

No obstante, los maleantes no se quedaron únicamente con amenazar al doctor Maldonado, sino que le advirtieron que si sigue su candidatura asesinarían a su familia.

“En ese momento el que tenía la pistola me dio, con el arma, un golpe en la cara, a nivel del pómulo derecho, y después con el cañón me dio en la cabeza, lo que ameritó que me tonaran cinco puntos de sutura por la herida que me causó”.

Maldonado es el candidato de la oposición, mientras que Misael Moreno es el impuesto por Nicolás Maduro para la alcaldía.

