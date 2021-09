Sacó dinero de la cartera de su madre y recortó la cara de los billetes para usarlas en sus muñecas

Anuncios Google

Una niña llamada Esme le sacó dinero de la cartera y recortó la cara de los billetes para usarlas en sus muñecas. Ambas se han hecho muy populares en las redes sociales después de que la madre publicara unas imágenes de lo que había hecho su hija.

«Subí las escaleras para encontrarme que Esme había cortado 25 libras; estaba destrozada porque yo soy estudiante y vi que había cortado la cabeza a la reina de los billetes para pegarla en sus muñecas», dijo Victoria a The Sum.

Esme mostró que tiene mucha imaginación, ya que utilizó una mascarilla desechable como vestido para una de sus muñecas. Después, las fotos no tardaron en hacerse virales y la madre explica que no sabía «si reír o llorar: ella me dijo ‘yo tenía tres muñecas mamá, pero tú solo tenías dos dineros’ (por billetes). Todo lo que sé es que estoy sin un duro, así que las donaciones son bienvenidas».

Varias personas se pusieron en contacto con Victoria después de subir sus fotos a Facebook para hacerle llegar algo de dinero. Sin embargo, ella decidió abrir una página en GoFundMe contando la historia, pero no para ver si recuperaba el dinero que había roto su hija, sino para que todas las donaciones fueran a parar a un hospital infantil.

Además, Victoria ha recibido varios consejos para que lleve el dinero roto a un banco ya que se lo pueden cambiar. En uno de los mensajes a sus fotos, una persona le dice que «mientras tenga el número de serie intacto, el banco cogerá los billetes y le dará otros nuevos», algo que muchas otras personas han confirmado después.

Cactus24 (02-09-2021)