La mujer asesinada por su padre intentaba evitar que su hija sufriera incesto como ella

Anuncios Google

Ruth María Lasso Ahumada, de 35 años, asesinada el pasado sábado en la trocha de Juan Frío, lado colombiano, por su padre y expareja, buscó en abril de 2020 protección para su niña, quien en ese entonces tenía seis años.



La joven temía que su pequeña viviera su mismo infierno: el incesto.



Durante ese mes, en pleno inicio de la pandemia, acudió al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en el municipio Bolívar, con el propósito de hallar una mano protectora para su infante. Ese fue el momento en el que se atrevió a romper el silencio.



“Como la pareja (su padre) la llevaba a todos lados, ella le dijo que iba a una reunión política”, relató el funcionario entrevistado, en exclusiva, por el equipo reporteril de La Nación.



El hombre, quien la asesinó en la trocha, delante de su hijo de 18 años y un hermano de 13 años, era mototaxista y no la dejaba salir sola.



Mientras la conversación avanzaba con las autoridades (abril de 2020) y Ruth entraba en más detalles, el sistema de protección decidió que debía contar con la presencia de la psicóloga de la institución. “En ese momento, ninguno de sus hijos sabía que su padre era también el papá de su mamá”, destacó la fuente.



Entre las primeras recomendaciones arrojadas por el sistema de protección, destaca la medida de alejamiento para que el sujeto no tuviera más contacto con la menor, y que Ruth María, junto a sus dos hijos, pudiera mudarse de su residencia.



Sin embargo, “el hombre no la dejaba trabajar, ni aprender algún oficio”, prosiguió.



Lo que logró aprender, al final, fue el oficio de modista, pero sentía que no era suficiente para independizarse por completo.

Blom

En ella, según reflejó en aquellas conversaciones con los funcionarios, residía un enorme temor por quien terminó asesinándola el sábado 28 de agosto. Además, dependía económicamente de él.

Cactus24/02-09-2021