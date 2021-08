Comando de campaña de Luis Stefanelli desmiente inadmisión de su candidatura

Anuncios Google

El comando de campaña del líder de la oposición democrática en el estado Falcón, Luis Stefanelli, le hizo frente a las «afirmaciones malsanas de quienes pretenden torpedear su candidatura, dado que las encuestas que están por salir indican que hay una marcada intención de voto a su favor», en relación a las otras opciones con las que se medirá el 21 de noviembre, aseguran.

En la vocería de Jesús Hernández, jefe de campaña de Stefanelli, comentaron que desde un grupo de WhatsApp «financiado por el régimen, de lo que existen suficientes indicios que así lo demuestran», se intenta confundir a la población, se ha estado tratando de difundir la matriz de que su inscripción como candidato a la Alcaldía de Carirubana no fue admitida por el Consejo Nacional Electoral, una aseveración falsa, porque él ni siquiera ha formalizado su aspiración ante al órgano comicial.

Detallan que el CNE no aplica inadmisiones de candidaturas, pues las inscripciones se realizan sobre la base de una declaración jurada, que se toma por cierta.

«Un viaje al exterior por cualquier causa que sea no interrumpe la residencia», explicó Hernández.

Fueron enfáticos al sostener que él será el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática y más cuando el presunto argumento para el rechazo de su inscripción como candidato es el hecho de que él estuvo fuera del país por causas de fuerza mayor, una condición que no modifica que su lugar de residencia es la ciudad de Punto Fijo, pues así lo demuestran todos los intereses familiares, empresariales y políticos que ha tenido en esta localidad.

Refirió que, si la no residencia en la zona fuese causal de no admitir la inscripción de un candidato, estaría en juego la intención de los más altos dirigentes oficialistas de ser electos en el proceso de noviembre, porque ellos son los que no pueden demostrar que han tenido domicilio ininterrumpido en Falcón.//NP

Cactus24/30-05-2021