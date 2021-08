Osmariel Villalobos asegura que han tratado de comprar su silencio

Anuncios Google

La modelo y presentadora Osmariel Villalobos informó en un nuevo video publicado en su cuenta en Instagram que el pasado martes 17 de agoto, tanto su ex el empresario mexicano Germán Rosete como ella, declararon ante un juez en Marbella, España, por el caso de violencia y que luego de varias horas de declaraciones , el funcionario consideró que hay delito en los hecho

Villalobos usó de nuevo su cuenta en Instagram para pronunciarse por la supuesta extorsión que ella estaría haciendo a Rosete, al exigirle un millón de dólares por su silencio. «No he pedido dinero a cambio de mi silencio. Hoy en día no me dejan buscar mis cosas ni me quieren entregar a mi perro; pero no importa porque yo seguiré defendiendo mi verdad», dijo la zuliana en el reciente video.

Explicó que luego de la audiencia efectuada el 17 de agosto, «el juez considera que hay un delito, hay un informe del médico forense que evaluó mis lesiones y el caso no se archiva. Se están tomando las declaraciones de los testigos, es un proceso largo pero estoy confiada y tengo muchísima fe».

Asimismo declaró que han tratado de comprar su silencio y que incluso «se está queriendo manipular, cambiar el sentido de los hechos».

Cactus24/23-08-2021