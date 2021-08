Osmariel Villalobos denunció en la corte a su ex novio por violencia

Anuncios Google

El pasado domingo 15 de agosto, la presentadora venezolana denunció públicamente a su expareja de maltrato físico, emocional y verbal.

Villalobos contó a través de un IGTV que el «desenmascaramiento» de su ex comenzó cuando hace unos días en una fiesta ella lo sorprendió siéndole infiel con otra mujer.

La ex reina de belleza no mencionó a su agresor. Sin embargo, en redes sociales, usuarios indicaron que se trata del mexicano Germán Rosete, con quien la artista ha mostrado un romance en los últimos meses.

Osmariel emitió una denuncia en España, donde ocurrió el incidente, y este martes 17 de agosto asistió a la corte para proceder legalmente.

Recientemente surgieron rumores sobre que Villalobos estaba exigiendo un millón de dólares a German, con la condición de quedarse callada, cuestión por la que fue tachada de “extorsionadora”.

No obstante, el conductor Lucho Borrego del programa ‘Suelta La Sopa’ mencionó que se puso en contacto con la criolla, cuando salía de la corte en España, para cuestionarla sobre si eran ciertos estos rumores.

“Ella me dice: ‘rotundamente no’. El juez le preguntó el día de hoy si quería una indemnización por las supuestas agresiones y ella dice que no, absolutamente… le pregunte si estaba tranquilo y me dijo que en este momento si”, comentó Borrego.

Además, Villalobos le afirmó al periodista que sí pudo ver a Rosete, sin embargo, ella estaba custodiada por la policía y a él le tomaron su declaración primero.

Cactus24/18-08-2021