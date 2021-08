Osmariel Villalobos denunció a su expareja: Me insultaba, me pegaba en la cabeza

Anuncios Google

La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos denunció públicamente a su expareja de maltrato físico, emocional y verbal.

Blom

Villalobos contó a través de un IGTV que el «desenmascaramiento» de su ex comenzó cuando hace unos días en una fiesta ella lo sorprendió siéndole infiel con otra mujer.

La ex reina de belleza no mencionó a su agresor. Sin embargo, en redes sociales, usuarios indicaron que se trata del mexicano Germán Rosete, con quien la artista ha mostrado un romance en los últimos meses.

«Los encontré besándose. Yo solo les dije: que buen beso, y me fui», expresó.

Tras salir molesta del local, su pareja la buscó, culpándola a ella de la situación y se «le salieron sus demonios».

La conductora de televisión dijo que el hombre le rompió el vestido al punto de dejarla desnuda en la calle.

«Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada», contó.

Villalobos afirmó que al llegar al hotel la tiró al piso. No obstante, aseguró que el maltrato físico no se compara con el psicológico cuando el empresario aseguró que ella estaba exagerando todo.

Finalmente, indicó que fue a servicio médico para que le evaluaran las lesiones y seguidamente emitió la denuncia. Informó que la semana que viene se presentarán ante los juzgados para proceder legalmente ante el maltrato./El NacionaL

cactus24 15-08-21