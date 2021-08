GPP felicita y convoca a las filas revolucionarias de cara a las elecciones del 21N

Anuncios Google

Una vez realizadas las revisiones respectivas, por parte de la Dirección Política Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, el Coordinador Municipal del Gran Polo Patriótico del Comando de Campaña Víctor Clark, Abg. Pedro Dacosta Gómez, felicitó al gobernador del estado, Víctor Clark por su contundente victoria en las pasadas Elecciones Internas Abiertas del PSUV.

Blom

Dacosta Gómez, quien además es miembro de la dirección regional del partido PODEMOS y coordinador del mismo en el municipio Carirubana, resaltó que el pueblo falconiano rechaza la traición y el domingo 8 de agosto, salió a demostrarlo y a defender al único candidato que garantiza la unidad política y el impulso de la economía en el estado Falcón.

Así mismo, el dirigente político felicitó a los candidatos que resultaron electos en todos los municipios del estado y muy especialmente en Paraguaná, a los camaradas Abel Petit (Carirubana) María Arcaya (Los Taques), y Jorge Díaz (Falcón) así como por la capital del estado al Dr. Henry Hernández y en el municipio Cacique Manaure al camarada Luis Ulacio.

De igual modo, extendió sus felicitaciones a todo el pueblo falconiano por su compromiso y el cómo se abocó a ejercer su derecho constitucional al voto de manera organizada y en total calma.

Por otra parte Dacosta Gómez felicita a los candidatos que participaron en la contienda y no lograron ser abanderados y a su vez, convocarlos a la mayor Disciplina Revolucionaria, reconocer la voluntad del pueblo y no caer en las prácticas contrarrevolucionarias que conllevan a la división y la dilación política en el municipio, expresando que «quizá camarada no era su tiempo pero aproveche este tiempo en prepararse y en la próxima contienda sea el candidato al municipio el cual aspira», concluyó./Nota d eprensa

CACTUS24 17-08-21