Luis Stefanelli: El CNE puede conseguir legitimidad por desempeño

Aun cuando el ex diputado por Falcón a la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli no reconoce al Consejo Nacional Electoral y lo cataloga de ilegítimo, está dispuesto a ser el candidato por consenso de la oposición a alcaldía de Carirubana en las próximas elecciones del 21 de noviembre. “Si lo decidimos en consenso seré el candidato, sino, me aparto porque estoy a la orden de la Unidad”, expresó.

Acompañado por representantes de los diversos factores que integran La Mesa Unidad Democrática en Carirubana, Stefanelli explicó que el proceso negociación o diálogo en México puede durar varios meses y que la decisión de participar o no en las elecciones podría servir para ayudar a presionar los acuerdos en la dirección correcta. “Ya estamos trabajando para decidir juntos si participar o no en el proceso”, indicó.

Por otro lado, el dirigente recalcó que “este CNE tiene ilegitimidad de origen, pero puede conseguir legitimidad por su desempeño y si lo demuestra con hecho”, además dijo “el pueblo ahora sí está dispuesto a votar, así como no lo estuvo el año pasado en las elecciones ilegítimas del Parlamento”, resaltó Luis Stefanelli.

El hoy posible candidato a la alcaldía de Carirubana, da fe de que Roberto Picón y Enrique Márquez, rectores del CNE, “son personas con dignidad y demócratas que han avanzado positivamente en su desempeño dentro del poder electoral: devolvieron tarjetas a los partidos inhabilitados, organizaron un cronograma electoral y autorizaron la auditoría del sotfware del las máquinas electorales. Eso es un voto de confianza para ellos”, puntualizó.

Texto y foto Willian Blanco

CACTUS24 11-08-21