Alicia Machado: «Ser reina de belleza no te ayuda en nada»

Para muchas mujeres que participan en los certámenes de bellezas alcanzar el título de reina universal es un gran reto, por lo que llevan un entrenamiento total para obtener el merecido triunfo y así abrirse camino para nuevas oportunidades.

Pero para a la ex Miss Universo, Alicia Machado, haber sido reina no le ha servido de mucho para alcanzar el éxito en el mundo de la farándula.

«Ser reina de belleza no te ayuda en nada», dijo Machado quien resaltó que «ha sido un esfuerzo doble siempre», ya que en este mundo se enfrentan a comentarios como:»‘es bonita, pero sin talento, sin nada que ofrecer’ y lo que he logrado en este negocio es porque he sido una mujer calladita», agrega.

Asimismo mencionó que guardar silencio no significa que se deje, simplemente deja que la guíen quienes saben.

Durante su participación como Miss Universo, Alicia Machado, protagonizó numerosos escándalos al engordar de manera sorprendente.

Después de entregar la corona, la venezolana participó en telenovelas tanto en Venezuela como en México,

Luego probó suerte como cantante en el 2004,grabando su primer sencillo que llevaba su mismo nombre.

Posterior a ello, ha sido conductora y presentadora de programas televisivos que le han dado a conocer su gran carisma.

También es popularmente conocida por sus escándalos en redes sociales.

Cactus24: 11-08-2021

Lady Arcila Roberti