Diputado Correa sobre dialogo en México: «Pareciera que las partes no se quieren entender”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, enfatizó este martes, a través de una entrevista televisada, la importancia del diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, impulsada por Noruega a pesar de que la Alianza Democrática haya sido excluida del proceso.

Correa advirtió que dentro de la Alianza «no nos sentimos identificados por ninguno de los factores presentes en la ronda de negociaciones. Ni por los factores del Gobierno, ni por el factor de oposición presente en la misma».

«Yo no quiero creer que es un sector de la oposición el que manda el Gobierno, no quisiera creer eso. No quisiera creer que las condiciones de esa reunión se las pone un sector de la oposición al oficialismo. Ojalá que no sea así. Yo le estoy echando la culpa al monarca Harald V que es el Rey de Noruega», sostuvo.

El diputado intuyó que «pareciera que las partes no se quieren entender, yo creo que las partes se necesitan en conflicto. Creo que a un sector de la oposición le hace falta que el Gobierno se comporte así (…) Y a veces creo que al oficialismo le hace falta que un sector de la oposición se comporte de esa manera para poder justificar lo inoperante que ha sido en el ejercicio del Gobierno», sostuvo.

«No puede ser que ahora a los que no votan y no les gusta el voto, resulten ser los puros purificadores de la oposición. La oposición somos todos sin excepción, todos somos útiles y necesarios para salir de este Gobierno», ahondó.

Sobre las Alcabalas

El parlamentario se refirió a la situación con las alcabalas alegando que aún están operando, luego de haber sido eliminadas por el Presidente Nicolás Maduro.

Varias de las alcabalas las quitaron, pero ahora aparecen unas que son las rapidito, las bancono, esa que usted le deposita en el cono. Presidente haga que la orden que usted dio se cumpla”, enfatizó

El funcionario hizo un llamado a Nicolás Maduro a que “realice un trabajo de inteligencia y contrainteligencia con los cuerpos de seguridad”, para detectar estas alcabalas relámpago.

Cactus24/ 10-08-2021