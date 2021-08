Consecomercio advierte que la flexibilización gradual no es recomendable

Anuncios Google

Sobre el anuncio del presidente Nicolás Maduro referente a flexibilizar al sector comercio durante las semanas de cuarentena radical, la presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel, considera que no es recomendable una flexibilización gradual porque todos los sectores están relacionados y con esta medida los comerciantes seguirán afectados.

“No olvidemos que la mayoría de las operaciones de los negocios, así como de las transacciones que se hacen están encadenadas; entonces cuando un sector funciona y otro no, termina no funcionando ninguno de los dos. En realidad nuestro planteamiento sigue siendo que se analice la posibilidad de levantar el esquema 7+7 en su totalidad”, insistió.

Comercio ha crecido 20% internanual pero de forma desigual

Polezel admite que el sector Comercio y Servicios presenta una leve mejoría de sus ventas al cierre de julio, si se compara con el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, aclaró que esta recuperación no se produjo en todos los subsectores, pues también existen aquellos que no han podido levantarse debido al esquema 7+7, el deterioro de los servicios públicos y la falta de combustible, la cual se ha agudizado en las últimas dos semanas.

“Si, ha habido un incremento del 20% en las ventas, pero hay áreas que no han logrado recuperarse porque dependen de la continuidad. Lo que genera más intermitencia en el trabajo es la falta de combustible. El transporte, por ejemplo, reporta que se necesitan entre 5 y 6 días para abastecerse de combustible y ya tenemos registros que se están haciendo más frecuentes los cortes eléctricos” precisó Polesel.

Una medida “Cosmética”

La presidente de Consecomercio señaló que los supermercados y otros sectores presentan dificultad a la hora de llevar a cabo alguna transacción, debido a la gran cantidad de ceros en las cifras.

Explicó que el primer problema es técnico y el segundo es la posibilidad de cometer errores a la hora de realizar las operaciones.

“Eliminar unos ceros al bolívar, si no tomamos las medidas necesarias para combatir la hiperinflación, no tiene mayor incidencia. Esos ceros regresarán, la medida es cosmética, técnica, nos ayuda a disminuir los errores, porque ya hay maquinas que no aceptan el número de dígitos. Sin duda, la reconversión es necesaria, pero no ataca el problema de fondo que es la hiperinflación”, afirmó Polesel.

Referente a la solicitud hecha ante el Ministerio del Comercio sobre la implantación de un esquema de facturación digital, manifestó que el gremio no ha recibido respuesta de las autoridades.

Según Banca y Negocios, indicó que Consecomercio está dispuesto a realizar las modificaciones que sean necesarias a esta propuesta, la cual es importante materializar para facilitar las operaciones de las empresas, en un entorno de creciente transformación digital.

