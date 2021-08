José Gregorio Rodríguez: «soy feliz de hablar y que la gente sepa que soy venezolano, esté donde esté»

Anuncios Google

Si algo tiene claro José Gregorio Rodríguez, escritor y dramaturgo venezolano, hoy en México, es que no quiere mexicanizar su acento venezolano.

Rodríguez ya tiene cinco años en el país azteca y nos comenta a “Venezolanos que Inspiran” de Cactus24 Noticias que hay otros compatriotas que se sorprenden que no tenga el acento.

« No tengo el acento porque siempre quiero conservar mi origen. Obvio si adopté algunas palabras porque el proceso de intercambio comprende utilizar términos locales para hacer más fácil el proceso de adaptación, pero no significa que me voy a olvidar de dónde vengo», asegura.

«Yo entendí que amo mi país justo porque estoy afuera».

¿Cómo es eso que te diste cuenta? Me explicó, ofreciéndonos detalles, «uno cuando está dentro se queja de todo: se fue el agua, se fue la luz, no hay transporte y uno tiende a tildar al país de una forma grotesca. Pero entendí que no es el país son sus gobernantes. Venezuela es un paraíso y me encanta que me identifiquen con ser venezolano”.

Con esta claridad este joven llegó a México de la mano de Televisa: “Gané un concurso con esta prestigiosa televisora. Duró dos años la capacitación pero me enamoré y me quedé en el país. He aprendido tanto que me atrevo a decir que la persona que salió el 6 de agosto del año 2016 se quedó allá en Caracas, porque he aprendido mucho, aprendí a valorar, crecí”, manifestó.







Rodríguez a quien sus amigos llaman cariñosamente “el desenchufado” aspira a más: __«Mi vena de escritor no es tanto para el drama que se escribe, nos explica pero que en la actualidad y mucho más durante la pandemia no vende tanto.Mi pasión son los thriller para la escritura, mientras que para el teatro me estoy concentrando en la comedia. De hecho, ya tengo varias obras en varios países de América Latina entre ellos Argentina, Uruguay y lo que la gente quiere es reírse», sentencia.

Para José Gregorio no hay imposibles, de México quiere ir a Brasil o España para seguir aprendiendo porque como él mismo asegura: “nunca se deja de aprender. Lo lógico es ir en constante crecimiento y esa es una de mis metas”.

Rodríguez sueña, y sueña en grande.

«Te aseguro que todo este aprendizaje lo voy a llevar a Venezuela porque allá habrá mejoras y tendremos que regresar para no seguir extrañando las arepas de mi mamá, el boulevard de Sabana Grande y tantas otras cosas. Venezuela es un paraíso”, concluyó.

