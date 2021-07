Bebé nace con el feto de su propio gemelo dentro de su estómago

Anuncios Google

En Israel un bebé nació con su propio gemelo dentro de su estómago, en las ecografías de los últimos meses de gestación de la madre, los médicos notaron que el bebé tenía el estómago un poco agrandado, sin embargo, esperaron hasta que naciera para determinar la causa del incremento de su masa muscular.

De acuerdo con The Times of Israel, los doctores habían identificado que el estómago de la bebé era de gran tamaño. No obstante, decidieron esperar a que naciera para investigar que sucedía.

La sorpresa fue indescriptible. Los rayos X de la recién nacida arrojaron que dentro de ella estaba un feto.

“Nos sorprendió descubrir que era un feto”, comento Omer Globus, director de neonatología de Assuta.

Un equipo de expertos tuvo que intervenir para operar al bebé. Finalmente, se extrajo dos sacos similares del estómago de la menor. «Creemos que había más de uno allí, y todavía lo estamos comprobando», dijo el médico al medio. Globus enfatizó que los restos “no eran un feto completamente formado” sino que se trataba de uno en desarrollo. “Los expertos pudieron ver algunos huesos y un corazón”. Según el diario, la operación fue exitosa y la niña se encuentra recuperándose en casa junto a su madre y sus tres hermanos. El médico Globus tiene una serie de teorías sobre cómo ocurren estos casos. Una de las cuales es que el embarazo comienza como gemelos, pero luego uno de los embriones es absorbido por el otro. “Sucede como parte del proceso de desarrollo fetal cuando hay cavidades que se cierran durante el desarrollo y uno de los embriones entra en ese espacio”, expresó el doctor. «El feto en el interior se desarrolla parcialmente pero no vive y permanece allí».

