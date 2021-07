Los opositores en el Táchira se medirán en primarias

Anuncios Google

La actual gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, acordaron este lunes medirse en elecciones primarias para definir una candidatura unitaria a la gobernación en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre.

A la propuesta de Laidy Gómez, Daniel Cabellos se sumó William Méndez, los tres firmaron el compromiso de ir a elecciones primarias para buscar la nominación de la candidatura a la Gobernación del Táchira y respetar los resultados de la consulta interna.

La firma del documento fue ante la comisión de garantes, que está integrada por representantes de la sociedad civil en los sectores juvenil, estudiantil, productivo, académico, eclesiástico, comunicacional, transporte, inmobiliario y agropecuario.

Con el título “Acta de compromiso del candidato a gobernador (a) con el pueblo del Táchira y su expresión soberana en el proceso de elecciones primarias 2021” los tres aspirantes se comprometieron no solo participar y a respetar resultados sino también a que una vez sea candidato trabajar en pro del “del rescate de la democracia, la libertad y la reinstitucionalización del país, por el bienestar y progreso de los tachirenses”.

El acta de compromiso suscrito por lo aspirantes, tiene seis puntos, que la actual gobernadora Laidy Gómez, Daniel Ceballos y William Méndez, estuvieron de acuerdo y firmaron.

En el tercer punto del documento firmado se destaca: «suscribo la presente acta de compromiso con el pueblo del Táchira, libre de toda coacción o apremio y me obligo en forma expresa, a acatar y respetar el resultado que anuncie oficialmente la Comisión Electoral de Primarias del estado Táchira, debidamente avalada por la Comisión de Garantes, como expresión soberana del pueblo tachirense en el proceso electoral de primarias… Igualmente en caso de no resultar ganador (a) en el citado proceso, me obligo en forma expresa a apoyar activamente al candidato (a) que resulte ganador (a).

26-07-2021