Familia exige libertad para instructor de Kitesurf detenido en costa de Falcón

Manuel Alejandro Hurtado Montero está detenido en la sede del Destacamento 131 de la Guardia Nacional en Punta Cardón, estado Falcón desde el 27 de noviembre de 2019, acusado de presunto tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pese a que fue declarado no culpable en marzo de este año, sigue detenido.

Gregoria Montero y Lourdes Hurtado Montero, hermanas del detenido denunciaron que el joven, instructor de Kitesurf está detenido injustamente, ya que en el juicio que se celebró el 10 de marzo de este año el juez lo declaró no culpable y otorgó la libertad. El caso lo lleva el Tribunal Segundo de Juicio extensión Punto Fijo y la Fiscalía XIII del Ministerio Público.

Las hermanas explicaron a Una Ventana a la Libertad, que luego del juicio oral y escrito, el Ministerio Público interpuso el inconstitucional efecto suspensivo obligando al detenido a permanecer detenido hasta que la corte de apelaciones del estado Falcón se pronuncie en relación al mencionado recurso; aunque la fiscal no lo presentó por escrito en el lapso estipulado, no quedándole al Tribunal Segundo de Juicio que remitir las correspondientes actuaciones procesales y desde esa fecha no hay avances del caso.

La familia cree que el joven está detenido injustamente, desgastando la calidad de vida y ahora enfrenta una enfermedad en la rodilla; pese a su condición y un caso estancado no ha sido atendido por la Comisión Nacional para la Revolución Judicial y su familia exige que se haga justicia, reseña el portal de la UVL.

