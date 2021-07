Diputado y abogados denuncian detención arbitraria de tres alguaciles falconianos

Anuncios Google

La mañana de este lunes 19 de julio, un grupo de abogados privados, junto al diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Chirinos, denunciaron que se ha viciado el caso de los tres alguaciles detenidos el pasado viernes en Falcón.

Blom

En rueda de prensa, desde la sede de Polifalcón, en Punto Fijo, el diputado dijo que la detención de los tres alguaciles acusados de corrupción es un acto arbitrario. Recordó que la comisión nacional para la Revolución Judicial que se encuentra en Falcón, fue designada para revisar los casos y ayudar a descongestionar los Centros de Detención Preventiva y es una medida que aplaude, pero no puede avalar la detención de tres personas que son mensajeros de las fiscalías y tribunales ya que ellos solo reciben órdenes.

“En este marco de los objetivos que persigue la comisión presidencial, la cual nosotros apoyamos, es que va a terminar con un nuevo modelo de justicia en Venezuela y las pugnas que se desarrollan con irregularidades en el Palacio de Justicia y mafias que se desarrollan en el sistema de justicia, en recintos policiales y el Ministerio público. Ocurre aquí en el estado Falcón que está detención tiene sus fondos para tapar una trama de un caso conocido como lancheros dominicanos. Este caso comienza en una primera etapa en octubre del año pasado, estos lancheros son capturados y se ponen a la orden del Tribunal Segundo de Control y la armada es la que hace la captura, son cuatro tripulantes y allí se hace la detención”, dijo Chirinos.

Según la organización Una Ventana a la Libertad, Chirinos explicó que en primer lugar se hace una detención por contrabando agravado, se hacen órdenes de libertad, luego de ser procesados por el Tribunal Segundo de Control y la Fiscalía III del Ministerio Público. A los días, otra embarcación es interceptada con dos tripulantes y les hacen el mismo procedimiento.

“Ocurren cosas misteriosas, hacen experticias que salen negativas, la segunda salió positiva y luego el delito que se les imputa no es contrabando agravado sino drogas. La tramoya que aquí existe es lo que estamos denunciando. Cuando viene hoy la comisión presidencial, son utilizados estos tres alguaciles para tapar las irregularidades que posteriormente denunciaron dos de los que salieron en libertad. Los culpables no son jueces ni fiscales del Ministerio Público, sino los alguaciles que cumplen órdenes de los jueces, ellos no emiten boletas ni hacen actos administrativos, son solo mensajeros; por eso rechazamos las actuaciones contra los alguaciles que son para tapar los hechos de corrupción”, aseguró.

Chirinos junto a los abogados, denunció que se han pisoteado los derechos humanos de los alguaciles, desde el primer momento cuando se venció el plazo para presentar el caso ante el Ministerio Público, además lo pasaron de Punto Fijo a Coro con orden de traslado. El diputado lamentó que estás acciones se hagan contra la gente trabajadora, por ello introducirá un documento ante la Asamblea Nacional para denunciar este tipo de hechos, según publica la ONG Una Ventana a la Libertad en su portal.

NOTA RELACIONADA: https://cactus24.com.ve/2021/07/17/presos-tres-alguaciles-de-punto-fijo-por-presunta-corrupcion/

CACTUS24 19-07-21