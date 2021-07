“Ram Pam Pam” de Natti Natasha y Becky G es la canción No. 1 en la radio de Estados Unidos

Anuncios Google

Natti Natasha continúa dejando su marca como una de las artistas latinas femeninas más influyentes en el mundo. Hoy, alcanza otro éxito en su carrera con la conquista de la radio latina en Estados Unidos y Puerto Rico con su éxito “Ram Pam Pam” junto a Becky G, sumando su octavo No. 1.

Como una de las reuniones musicales más esperadas del 2021, esta segunda colaboración entre Natti y Becky G ha superado los 80 millones de reproducciones y ya cuenta con más de 227 millones de vistas en YouTube y se encuentra en los Global Top 50 Charts de Spotify en 13 países.

Natti Natasha y Becky G revolucionaron la industria musical hace tres años con un movimiento de empoderamiento femenino en el género urbano latino con su histórica colaboración “Sin Pijama”, video que está por alcanzar los dos mil millones de vistas.

El video se convirtió en la colaboración femenina más vista en la historia de YouTube, rompiendo el récord de “Side by Side” por Nicki Minaj y Ariana Grande, y actualmente cuenta con más de 730 millones de reproducciones.

Hoy, “Ram Pam Pam” alcanzó la posición No. 1 en la radio de U.S. Latin y se convirtió en el tema más escuchado en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, convirtiéndose en el octavo No. 1 de Natti. A principios de este año, Natti alcanzó el No. 1 en ambas listas con “Antes que salga el sol” junto a Prince Royce.

Mientras celebraban el tercer aniversario de su primera colaboración con el lanzamiento de «Ram Pam Pam», Natti y Becky G hicieron una presentación especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, estableciendo otro récord para Natti.

La presentación no solo fue retransmitida en Estados Unidos, sino que se convirtió (en tiempo récord) en la más vista de una artista latina en la historia del programa, sobrepasando los 130 millones de vistas en YouTube. Además, “Ram Pam Pam” ha sido certificado con Platino en Estados Unidos, Perú, y Oro en España.

Lanzado bajo el sello de Pina Records/Sony Music Latin, “Ram Pam Pam”fue producido por Yann C, LUNY y Raphy Pina, reunió a un Dream Team de compositores, incluyendo a Natti Natasha, Becky G, Daddy Yankee y Justin Quiles, entre otros.//Agencias

