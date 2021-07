Anuncios Google

El actor venezolano Edgar Ramirez fue invitado al famoso programa de Jimmy Fallon “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

La noche del pasado martes 13 de julio, salió el aire la entrevista del venezolano durante la transmisión de The Tonight Show, un reconocido programa en la audiencia estadounidense, por lo que Ramírez se trasladó Nueva York para asistir.

Durante el segmento, el criollo detalló parte de su carrera en la actuación y lo últimos proyectos en los que ha participado. Además, agradeció haber coincidido con profesionales que lo ayudaron en varios aspectos.

“Jennifer (Garner) es una dama muy organizada. Me consiguió mi primer planificador”, contó como parte de su experiencia junto a la actriz de Yes Day (¡Hoy Sí!). También relató cómo fue su convivencia con Dwayne Johnson mientras graban la película de Disney Jungle Cruise: “Es muy compasivo. Recuerdo que poco antes de empezar Jungle Cruise, me rompí una costilla, y como dos semanas o 10 días antes de comenzar la película y hacer algunas acrobacias, ya la costilla había sanado, pero recuerdo que cuando empezamos haciendo las acrobacias él dijo: ‘Edgar, no te preocupes. Te tengo. ¿Tienes idea de cuántos huesos me he roto? Sé exactamente cómo se siente, así que te voy a ayudar” relató sobre La Roca.

Y eso no fue todo, el intérprete desveló que, afortunadamente, durante la filmación de la cinta de Disney no tuvo que tener contacto o estar cerca de alguna serpiente, puesto que dichos animales son uno de sus mayores miedos. Esto, debido a que en su infancia los reptiles invadían su vivienda.

“Soy muy respetuoso con las serpientes. Encontraba serpientes en el patio trasero, e incluso a veces enrolladas en el inodoro. Entonces, ¿Puedes imaginar mi nivel de trauma?”, expresó sobre su miedo.

Con información de Ronda

Cactus24/15-07-2021