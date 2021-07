Indignación en redes por curso de manualidades donde los niños pintan a un caballo

Anuncios Google

La indignación ha estado presente estos últimos días en las redes sociales ante las imágenes publicadas por un cursillo infantil en el centro hípico Beniaján de Murcia, en el que los niños utilizan a un caballo para pintar su piel como parte de la actividad de manualidades.

La imagen muestra un caballo blanco, sobre el cual han pintado los niños y termina siendo una especie de lienzo pintado de diferentes colores y dibujos, entre los que se incluyen firmas de los niños, huellas de las manos y corazones.

Lo que comenzó siendo una actividad de ocio entre los más pequeños, ha generado polémica en las redes sociales, tras la denuncia del perfil de La Vaca Style en sus perfiles, que ha asegurado que «este tipo de actos son una aberración», afirmando que «los animales no son un cuadro donde pintar».

«Estos niños y niñas algún día serán adultos. Con este tipo de educación entenderán que los animales son cosas a las que se les puede hacer todo lo que ellos quieran, porque ellos un día pintaron un caballo y a sus padres les pareció bien», lamenta el perfil en su publicación de Instagram.

De acuerdo al portal antena3, una de las trabajadoras del club hípico, ante las críticas y mensajes de odio que estaba recibiendo, ha decidido responder en su perfil de Instagram, alegando a la hipocresía de todos aquellos que estaban criticando la actividad.

«Si eso es maltrato animal, tú, que tienes un perro encerrado en casa todo el día, que le has cortado los huevos o sacado los ovarios para que no te de problemas, esperando a que llegues de trabajar para que lo saques atado de la correa a hacer sus cosas, y en cuanto las hace te subes a casa porque no te apetece andar más, ¿eso qué es?», ha publicado uno de los perfiles que apoyaba a la trabajadora del club hípico.

CACTUS24 13-07-21