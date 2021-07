Black Panther: Wakanda Forever tendrá una conexión con Iron Man

Anuncios Google

La película Black Panther: Wakanda Forever está en pleno rodaje y utilizarán un lugar vinculado con Iron Man.

El rodaje de Black Panther: Wakanda Forever tiene su sede en Georgia, pero ya hay planes para moverse en Massachusetts a finales de este verano, con Worcester y los suburbios de Boston designados como ubicaciones. Además de eso, rodarán escenas en el famoso Instituto de Tecnología, que tiene una larga lista de exalumnos famosos de Marvel Studios, incluidos Erik Killmonger, James Rhodes y Iron Man / Tony Stark.

El MIT no tiene exactamente la reputación de permitir que las producciones de Hollywood operen en su campus, pero no mucha gente dice que no a Marvel Studios. Iron Man / Tony Stark (Robert Downey Jr.) apareció en el escenario para dar una charla y otorgar una beca a una generación de alumnos durante la escena inicial de Capitán América: Civil War (2016). Mientras que Riri Williams es otra ex estudiante y tendrá su propia serie de Disney Plus titulada Ironheart.

Por ahora hay pocos detalles de la trama de Black Panther: Wakanda Forever y no sabemos si Iron Man tendrá alguna mención. Pero se ha rumoreado que el país africano podría entrar en conflicto directo con Atlantis, la nación submarina liderada por Namor. Esto seguro que sería algo realmente espectacular.

De hecho, ya se especula que será Tenoch Huerta quien interprete a Namor ya que ha sido confirmado para el reparto aunque no se ha hecho oficial su personaje. Junto a él destacan actores como Martin Freeman como Everett K. Ross, Angela Bassett como Ramonda, Lupita Nyong’o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, Letitia Wright como Shuri y Winston Duke como M’Baku.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 8 de julio de 2022.