La ex de Johnny Depp «Amber Heard», revela que es mamá de un niña

Amber Heard ha revolucionado a sus fans al dar a conocer que ha sido mamá. La actriz y modelo, de 35 años, dio la bienvenida a su primera hija el pasado 8 de abril por medio de gestación subrogada, tal y como revela Page Six de fuentes cercanas a Heard.

La exmujer de Johnny Depp quiso dar a conocer la buena nueva a sus seguidores meses después de que su exmarido perdiera un caso por difamación y en el que ella testificó en su contra. «Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos», comienza su anuncio junto a entrañable imagen en la que aparece junto a su hija recién nacida, que duerme placidamente entre sus brazos, y un mensaje que muestra el profundo sentimiento de felicidad que la invade tras convertirse en madre por primera vez.

«Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, continua y explica el gran desafío que ha sido para ella tener una hija indiependientemente de su estado civil. «Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida», expresó la actriz mostrando la primera imagen de la pequeña.

Oonagh Paige es un nombre lleno de significado para Amber Heard. Oonagh (también escrito Una y Oona) y que se pronuncia en inglés oo-nuh es un nombre de niña de origen irlandés que significa «cordero». El segundo nombre Paige es un tributo a su difunta madre Paige Heard, que falleció en mayo de 2020 con apenas 63 años. Su perdida fue un duro golpe para ella y por este motivo ha querido honrar su memoria, reseña la información de la revista Hola.

Esta noticia sorpresa se produce cinco años después de solicitar el divorcio del actor Johnny Depp. Una separación que se ha visto envuelta en una amarga batalla legal después de acusarse mutuamente de episodios violentos. La pareja se conoció en el set de la película de 2011 Los diarios del ron, en la que ambos eran los protagonistas y comenzaron a salir en 2012. Se comprometieron a finales de ese mismo año, apenas seis meses después de la ruptura del actor con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, su pareja durante 14 años y madre de sus dos hijos. Después de casi tres años de relación, Amber y Johnny se casaron en febrero de 2015, pero su matrimonio duró apenas quince meses. La actriz y modelo, que entonces tenía 30 años, solicitó el divorcio del actor, de 52, alegando “diferencias irreconciliables». Su divorcio se hizo oficial en enero de 2017 con Amber prometiendo donar los siete millones de euros recibidos a la caridad.

Cactus24/04-07-2021