Raúl Chirinos Mestre: No deben colocarse candidatos a dedo, la ruta son las Primarias

Para el dirigente político y líder socialcristiano Raúl Chirinos Mestre las victorias que ha obtenido la oposición venezolana han sido a través de la consolidación de liderazgos políticos en pro a las soluciones del pueblo, y en esta oportunidad es a través de un mecanismo de consulta popular que se deben seleccionar a los legítimos representantes de los cargos a elegirse en la próxima contienda electoral del 21Nov.

Así lo manifestó en una entrevista en el programa Kicosis en canal Globovisión el pasado miércoles en donde aseveró que si la oposición no va en Unidad no se logrará la Victoria. Dijo que “la decisión no se puede tomar a dedo porque nosotros siempre criticamos la dedocracia, queremos cambiar y es a través de un mecanismo de Elecciones Primarias para que el pueblo sea quien decida. Las primarias certifican el liderazgo y también el compromiso de los partidos”.

Por otro lado resaltó que Falcón está carente de un sistema sanitario y es uno de los Estados con más incidencias de COVID-19, aunado a eso problemas de luz, gas y agua esto gracias a la mala gerencia en el Estado. Así mismo informó sobre las arbitrariedades por parte de funcionarios contra habitantes en el Municipio Los Taques de desalojarlos de sus viviendas, la injusticia a los ex trabajadores petroleros sobre su pago de pensiones, lista tascón, criminalización a ciudadanos por esperar en colas para surtir combustible, entre otros hechos repudiables que suceden en el Estado.

Enfatizó: “Hay que hacerse parte de las luchas y estar al servicio de la gente. Hay que construir la Unidad para lograr la victoria, de otra forma no habrá buenos resultados. Hay que cambiar, haciendo lo correcto, victoria es igual unidad total, primarias más condiciones suficientes del CNE. No dejemos que las cúpulas decidan, tenemos la oportunidad de cambiar y entre lo conveniente y lo correcto, hagamos lo correcto”.

El dirigente político expresó además que para el rescate del Estado de Derecho, del Voto y la importancia de la Democracia en el país hay que minimizar el control político sobre las instituciones.

Cactus24 (01-07-2021)