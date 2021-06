Capturado detective del Cicpc tras arrollar a seis personas en Caracas (Fotos)

Anuncios Google

Un detective del CICPC fue capturado este sábado luego de atropellar con una camioneta Toyota, tipo Fortuner, a seis personas en la Avenida Sucre, Catia, Caracas.

El funcionario identificado como Junior Pacheco, embistió a los transeúntes en la calle 13 de Julio que conduce a Lídice, dio marcha atrás y huyó pero efectivos de la Policía Nacional Bolivariana lo persiguieron y capturaron en el momento que chocó la camioneta contra una pared.

Informaciones extraoficiales indican que Pacheco estaba bajo los efectos del alcohol, conducía una camioneta robada con la que previamente impactó a un motorizado.

DOUGLAS RICO: CICPC REPUDIA CONDUCTAS DESVIADAS DE EX FUNCIONARIOS QUE ATENTEN CONTRA LA CIUDADANÍA

En horas de la noche, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, se pronunció en su cuenta de Instagram sobre los hechos:



Tras un hecho ocurrido en horas de la tarde de este sábado 26JUN21, en la calle principal de Lídice de la parroquia Sucre de Caracas, donde resultaron arrollados cinco peatones por un vehículo particular, tipo camioneta, marca Toyota, conducida por el ciudadano identificado como Junior Pacheco (ex funcionario del Cicpc); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc), informa que Junior Pacheco, había sido destituido por el Consejo Disciplinario de este organismo, por incumplir en reiteradas oportunidades con las normas y leyes que rigen a este organismo de seguridad y a la Nación.



En la actualidad, posee registros ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), por el delito de porte ilícito y ocultación, de fechas 03-02-2020 y 25-03-2021, por los cuales ha sido sancionado y procedente a los procedimientos respectivos de ley.



Cabe destacar, que Pacheco al momento de cometer el arrollamiento el día de hoy, poseía un arma de fuego no perteneciente al Cicpc, así como la credencial que no entregó al momento de su destitución; siendo detenido por la Dirección de Transito de la Policía Nacional.



Una vez que conocí tal situación, me trasladé hasta el Hospital Jesús Yerena de Lídice, donde en compañía del director de DPD, Jorge Luis Cordero, conversamos con víctimas y familiares, quienes ya han sido atendidas.



La premisa inquebrantable de los pesquisas del Cicpc, siempre ha sido garantizar seguridad ciudadana y la paz social, apegados al respeto de los derechos humanos, mantener además una intachable conducta dentro y fuera de la institución, con el debido cumplimiento de los derechos de ciudadanos.



Este nuevo hecho cometido por el ex funcionario Junior Pacheco, es repudiado por los integrantes del CICPC.



Cualquier situación que constituya desviación a ese mandato o implique irregularidades en los procedimientos establecidos será debidamente investigada y, de comprobarse los hechos denunciados, sus responsables serán sancionados con todo el peso de la ley.

