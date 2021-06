Jennifer Aniston afirmó que todavía está buscando el amor

Anuncios Google

La estrella de Hollywood, Jennifer Aniston, no quita el dedo del renglón con respecto a sus futuras perspectivas matrimoniales.

Jennifer sigue buscando el amor, pero se niega a encontrarlo en línea. La actriz de «Friends», de 52 años, dijo en una entrevista publicada el miércoles que no intentará aplicaciones de citas para encontrar una nueva pareja. “Absolutamente no. Voy a ceñirme a las formas normales de salir con alguien. Que alguien te invite a salir. Esa es la forma en que lo preferiría», mencionó a la revista People.

Aunque todavía está buscando una «pareja fantástica», la estrella de «The Morning Show», divorciada dos veces, no está segura de volver a establecer una relación legalmente vinculante. «Oh, Dios, no lo sé. No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme el uno con el otro. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales», mencionó.

Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005 y con Justin Theroux de 2015 a 2017. Todavía es amiga de sus dos ex. “Diría que seguimos siendo amigos”, dijo Theroux en su artículo de portada de Esquire publicado en abril. “No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hacemos FaceTime. Enviamos mensajes de texto».

Al negar que tuvieron una «ruptura dramática», agregó: «Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad». En estos días, Aniston solo se está enfocada en su trabajo y sus perros. “Estoy en un lugar realmente tranquilo. Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí y tengo perros hermosos. Soy un ser humano muy afortunado y bendecido», mencionó.//Agencias

Cactus24/24-06-2021