Unos gestos que abren un amplio abanico de posibles interpretaciones y consecuencias a nivel social, económico y también legal. Los derechos de imagen de los futbolistas, que pueden preferir no comparecer al lado de algunas marcas, pero también las obligaciones incluidas en los contratos millonarios que estas compañías pagan para tener visibilidad, destaca en una entrevista con EFE el abogado experto de derecho deportivo Angelo Cascella.

«Entran en juego los patrocinadores, la UEFA y las federaciones nacionales. Todo depende de lo que está previsto en el contrato firmado entre patrocinadores y UEFA, cuyas obligaciones podrían extenderse a las selecciones», afirmó Cascella.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA‘s post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021