El exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, junto al exgobernador de la entidad, Henrique Capriles Radonski, y al dirigente del partido Primero Justicia, Andrés Schloeter, recorrieron distintos sectores de Caucagüita en el municipio Sucre, donde pudieron constatar la situación de pobreza extrema en la que viven familias venezolanas.

“Nunca hemos necesitado estar en un cargo para recorrer las calles, que alguien me diga cuándo me he separado de la gente”, dijo Ocariz, quien aseguró que con “mucha preocupación” los habitantes del sector denuncian que no ha recibido la vacuna contra el Covid-19.

Blom

“¿Por qué a unos si y a otros no? ¿Por qué someter a nuestros padres y abuelos a días enteros de cola? Pareciera que nos les duele, que no tuvieran familia, no les importa nada a esta gente”, reclamó el también dirigente del partido Primero Justicia.

En cuanto a los servicios públicos en la zona, Andrés Schloeter denunció que los habitantes tienen más de un mes sin agua, mientras que el aseo pasa de forma irregular y el transporte no es constante. “Muchas veces nuestra gente tiene que caminar casi hasta Turumo para salir a trabajar”, indicó.

“Esto no puede seguir, el progreso tiene que llegar, urge un cambio y lo vamos a lograr”, resaltó.

Esta es la realidad de lo que ocurre con la vacunación en nuestros estado #Miranda. Testimonios como este vemos cada día en todas las comunidades que visitamos. A esta vecina me la conseguí en #Caucagüita. pic.twitter.com/8o4KZwrIk2 — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) June 17, 2021

Cactus24/17-06-2021