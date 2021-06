Pese a que Colombia ha acogido un gran número de venezolanos, éstos siguen siendo víctimas de xenofobia.

Recientemente dos venezolanos fueron tildados de malhechores cuando se disponían hacer sus compras en un supermercado de la ciudad de Bogotá, por lo que la vigilante del lugar les revisó la mercancía asegurándose de que no se llevaran nada sin cancelar.

Posterior a ello, RCN Radio publicó el video del incidente en su portal web donde se aprecia a uno de los venezolanos preguntándole a la vigilante por qué lo están revisando solo a ellos y no a los demás clientes del lugar.

Ante la pregunta del venezolano la mujer contestó: “Ustedes tienen su historia, ustedes tienen su historia”.

Tras escuchar las respuestas de la vigilante, el otro venezolano le señaló que los colombianos también tenían su historia y su fama por los temas del tráfico de drogas.

“Si somos drogadictos ustedes qué hacen acá, ¿por qué no te devuelves?”, le respondió la mujer al agraviado.

Con la voz entrecortada el ciudadano le señalaba que Venezuela también recibió muchos colombianos en medio de su crisis económica.

“Gracias a Dios no he salido de mi país”, le respondió mientras lo retaba a que siguiera grabando. “Graba todo a mi no me interesa”, afirmó.

Tras corroborar que los productos estaban pagados, les tiró las bolsas y los productos en el carro y se negó a acomodar la mercancía.

Tras conocer los hechos, el local donde se suscitaron los hechos le presentó excusas a los dos afectados y anunció medidas para que estos hechos no se presenten nuevamente.

Esta Colombiana de «Bien» NO me representa.

Esto ocurrió a unos Venezolanos en almacenes Carulla de Bogotá. @PlaceresCarulla @Grupo_Exito pic.twitter.com/6v7eBbGLOa — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) June 9, 2021

Cactus24: 11-06-2021

Lady Arcila Roberti