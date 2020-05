Vicente Fox: difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie

El expresidente mexicano Vicente Fox, respondió a unas declaraciones del periodista de Camilo Egaña de CNN en Español, quien le recordó que sus adversarios insisten en que salió de la presidencia con sus bolsillos llenos de muchos más dinero del que tenía cuando llegó.

Fox se defendió y dijo «difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie». El exmandatario aseguró que trabaja desde niño y que fue precisamente trabajando como logró salir adelante. «Aquí no hay riqueza, ni dinero escondido y cualquiera que lo busque no lo va encontrar, yo vivo prácticamente al día y todo el dinero (que ha ganado) lo he metido a las fundaciones», señaló.

Aclaró que todo el dinero que llegó a cobrar «hasta 200 mil dólares» producto de algunas conferencias, lo donó en su totalidad a las fundaciones Vamos México, Centro Fox, Crisma, que se encargan de ayudar a ciudadanos en situación de pobreza extrema.

Durante la entrevista Fox se refirió a sí mismo como «el mejor presidente que ha tenido México: ahí están los hechos y los logros concretos, se redujo la pobreza y hubo crecimiento económico moderado».

CACTUS24 13-05-2020