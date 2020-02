Hace una semana las plataformas digitales se revolucionaron al hacerse viral un juego practicado por adolescentes que para el momento de su difusión no tenía nombre. Hoy se reveló como el “rompe cráneos” o “Tik-Tok”.

Este nuevo reto viral se ha difundido en nuestro país. El ‘rompe cráneos’ se ha extendido entre los jóvenes como la espuma. Este implica una serie de riesgos que pueden provocar daños muy serios a los jóvenes.

El primer caso que se conoció de ese reto viral fue en un colegio privado de la ciudad de Caracas, en el que tres adolescentes que están de pies, saltan al mismo tiempo y al bajar, quien está en el medio cae y se golpea luego de recibir una zancadilla. Luego se confirmó una situación igual en una unidad educativa de Barinas. Las víctimas involucradas presentaron lesiones graves, uno fractura de cráneo (estudiante de Caracas) y el otro fractura en el brazo y antebrazo derecho (estudiante de Barinas), según reporte de Cicpc Barinas.

En este sentido, el equipo de Cactus24 hizo un recorrido por algunas instituciones públicas y privadas de la ciudad de Punto Fijo para conocer las “previsiones” que están tomando los colegios ante este juego de acción violenta. Se conoció que el día de ayer, los directivos y docentes conocieron de manera oficial la peligrosidad del juego Tik-Tok por la difusión de videos a través de las plataformas de WhatsApp.

Mari González, directora encargada de la Media General del Liceo Nacional Paraguaná de Punto Fijo expresó su preocupación “ante un juego delictivo” que se originó en varios colegios del país.

Agregó que como directiva de la institución ya está tomando cartas en el asunto, aseguró que ya recibió instrucciones precisas de la Zona Educativa (ZEF), Bienestar Estudiantil y Dirección de Prevención del Delito (DPD) de orientar a los docentes, padres y estudiantes sobre este juego viral que es un peligro “latente en los colegios de nuestro país”.

Enfatizó que “estamos a tiempo (…) vamos papá, vamos mamá hay que orientar a nuestros muchachos de este juego que no es un juego”, precisó González.

Por su parte, José Manuel Méndez, director de la Unidad Educativa Instituto Paraguaná de Caja de Agua calificó del malsano este nuevo reto viral que ya cobró la vida de la primera víctima.

Indicó que a pesar que la institución educativa no tiene planeado diseñar una campaña de prevención para informar las consecuencias sobre este juego viral, precisó que dará las orientaciones al personal docente para que hable con los estudiantes sobre el peligro que correrían si llegaran a recrear el juego dentro o fuera de la institución.

Los directores agregaron que es necesario hacer cumplir las normas de convivencia dentro de la institución educativa e involucrar a los padres para que se cumplan con disciplina y respeto de estas pautas sociales que empiezan desde el seno familiar, se refuerzan en la escuela y se cumplen en la sociedad.

Primer caso de ‘rompe cráneos’ en Falcón

«Yo no quería pero mis compañeros me dijeron que la profesora les había dicho que era una prueba a ver quién saltaba más alto. Ellos saltaron primero y cuando lo hice yo, me metieron el pie y me derribaron causándome lesiones» dijo la primera víctima de este juego viral registrado en un liceo de La Vela, municipio Colina, pues sería el primer caso que se registra en el estado Falcón.

La información fue publicada por el periodista de sucesos, Gerardo Morón quien detalló que el adolescente fue llevado a Emergencia al IVSS de la ciudad de Coro en donde los especialistas de traumatología le diagnosticaron fractura de muñeca derecha.

Agregó Morón que los padres del menor no descartan denunciar a los dos estudiantes por las lesiones provocadas al adolescente que fue engañado por sus propios compañeros de liceo.

Un juego delictivo que tiene responsabilidad penal del adolescente

Gisela González, directora ejecutiva del Cmdnna Carirubana, explicó a Cactus24 la responsabilidad penal del adolescente que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA), la cual define que la edad para ser juzgado legalmente es a partir de los 14 años, que quienes realicen conductas o hechos tipificados como delitos los cuales serán sancionados de acuerdo a lo establecido en la mencionada ley.

González reiteró que la recreación de este juego en un momento de ocio de los adolescentes atenta contra la integridad física. Por tanto, exhortó el llamado a los padres, de los docentes y del propio adolescente de evitar este tipo de reto viral que incita a la violencia causando lesiones graves e inclusive la muerte.

Reiteró que el Cmdnna Carirubana está en alerta e invita a los padres y directivos de las instituciones educativas a solicitar los programas de prevención que maneja el organismo en competencia de derecho y protección del niño y del adolescente para concienciar y orientar sobre este fenómeno que abrazó en los colegios en el país.

En este sentido, el Cicpc está difundiendo en su cuenta Instagram videos de concienciación sobre este nuevo reto viral para la prevención del delito en el adolescente.

Origen del juego Rompecraneos o “Tik-Tok”

Varios portales internacionales, revelaron que el origen de este nuevo juego viral ganó popularidad a través una red social denominada Tik Tok, y se propagó en Instagram, Twitter y Facebook. El primer incidente se registró en EEUU, México, Venezuela y ahora en Colombia.

Cabe destacar que este juego delictivo fue denunciado por la cuenta de @medicos__venezolanos en donde difundieron los dos primeros vídeos grabados por los estudiantes recreando el juego Tik-Tok en un colegio de Caracas y en Barinas.

Las consecuencias clínicas de este reto viral

Los médicos apuntan a que este juego es una grave irresponsabilidad. Las caídas pueden provocar «desgarres, fracturas, convulsiones, hemorragias, esguinces cervicales, contusiones, así como latigazos en la zona del cuello». También podrá causar «un daño en el cerebro a largo plazo o incluso la muerte», indicó un galeno del hospital Dr. Rafael Calles Sierra.

Reto viral vs. Adolescente

Los retos virales se han convertido en uno de los mayores peligros de internet para los más jóvenes. Bajo la apariencia de simples juegos, inofensivos, se esconde un gran riesgo para los menores. Uno de los más famosos y temidos es sin duda la Ballena Azul, el abecedario del diablo y el juego de la asfixia, juegos peligrosos que han cobrado vidas en los adolescentes en varios estados del país.

