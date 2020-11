Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocaron a una movilización para el próximo miércoles 18 de noviembre en rechazo a los paupérrimos salarios, que no les alcanza para cubrir la canasta alimentaria.

Blom

“Lamentablemente los sueldos desaparecieron, no tenemos HCM, no tenemos seguridad social. Los servicios médicos internos de la universidad no están funcionando. Eso es un llamado que se les hace a las autoridades porque en época de pandemia debería funcionar. No existe sueldo que pueda subsistir”, detalló a la prensa una trabajadora de nombre Argelia Castillo.

Detallaron que el salario de 1.200.000 bolívares se desplomó con la subida del dólar en los últimos meses.

“Ya está bueno de tantos documentos, ya está bueno de tanta conversadera. Este gobierno simple y llanamente no nos está escuchando, se hace el sordo y se hace el mudo. Aquellas personas que sientan que tienen una necesidad, salgan a la calle a protestar”, señaló Castillo.

Cactus24 (12/11/2020)