Tobey Maguire, Andrew Garfield y Ryan Reynolds se unirán en Doctor Strange 2 (+Google)

Rumores y confirmaciones oficiales van y viene sobre el multiverso, el recurso narrativo que tanto han explotado los cómics y otras historias de ciencia ficción de Marvel.

Ahora el buscador Google asegura que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Ryan Reynolds son parte del elenco de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Parece adelantarnos que estos fascinantes crossovers entre los universos de El Hombre Araña, El Sorprendente Hombre Araña y los X-Men de Fox, se harán realidad en la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo.

Si no nos creen pueden confirmarlo ustedes mismos buscando en Google las palabras “Doctor Strange in the Multiverse of Madness cast”, y verán la magia.

El caso de un posible regreso de Maguire y Garfield ya ha sido planteado anteriormente, incluso por la productora de Sony, Amy Pascal, y los rumores sobre Marvel conversando con los dos actores para unirse a Spider-Man 3 han sido muy fuertes en las últimas semanas.

Cactus24 (29-10-2020)