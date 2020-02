«Otros tres heridos murieron en hospitales. Por lo tanto, el número de muertos aumentó a 20», dijo a periodistas el ministro de Salud, que se encuentra en uno de los hospitales de la ciudad de Nakhon Ratchasima.

Antes se ha informado sobre 17 personas muertas en el tiroteo.

De acuerdo con la Policía, el accidente dejó también 31 heridos.

Según el periódico Thai Rath, el soldado secuestró un SUV militar Humvee en la ubicación de su unidad y lo condujo por la ciudad, abriendo periódicamente fuego con un rifle automático contra personas en calles y edificios. Fuentes policiales informaron que el agresor se detuvo en uno de los centros comerciales y abrió fuego contra los visitantes.

Luego entró en el centro comercial Terminal 21 donde, según algunos informes, tomó 16 rehenes en el cuarto piso. Las fuerzas especiales de Tailandia evacuaron a centenares de personas del centro comercial, comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa, Kongcheep Tantrawanit.

«Los militares y policías de las fuerzas especiales entraron en el centro comercial Terminal 21 en la ciudad de Nakhon Ratchasima y evacuaron a centenares de personas que se escondían en el edificio», dijo Tantrawanit en su discurso transmitido por la cadena de televisión Thai PBS.

El tirador se encuentra fugado pero publica en su perfil de Facebook fotografías y comentarios sobre el asalto.

Según escribe Bangkok Post, el nombre del sospechoso de la masacre es Jakrapanth Thomma.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช

Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020