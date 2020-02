Se quedó dormido en el evento deportivo más importante de Estados Unidos

El espectador fue grabado por la subeditora y productora de Sporting News, Karisa Maxwell, en el primer cuarto de la Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el estadio Hard Rock de Miami.

El video que ella publicó en Twitter se viralizó rápidamente y cuando el hombre se despertó, la periodista se preguntó en la red social si debía decirle que ya era famoso.

«Oh, no. Su amigo ya le está mostrando el video. Toda la sección está al tanto», actualizó pronto.

«Después del medio tiempo, me acerqué a él con vacilación para presentarme. Le pedí una entrevista para obtener más información. Estaba claramente irritado y dijo ‘no en absoluto'», escribió después Karisa.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020