Rick Scott, senador republicano por el estado de Florida, responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por la tragedia ocurrida el pasado fin de semana cuando naufragó, en las costas de Güiria, una embarcación con al menos 20 migrantes.

El político estadounidense acusó a Maduro como el “culpable de que tantos venezolanos mueran en busca de la libertad, la democracia y los derechos humanos fuera del país”.

Scott se solidarizó con las familias de las víctimas del naufragio, cuyos cuerpos aparecieron en las costas del estado Sucre.

“Esto es horrible. Nicolás Maduro y su Gobierno son responsables de las vidas venezolanas perdidas en busca de la libertad, la democracia y los derechos humanos”, dijo Scott en Twitter.

